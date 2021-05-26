الانتهاء من تبطين وتأهيل 70 كيلو ترع بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال المهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تبطين 70 كيلو متر من الترع بكل مراكز المحافظة، وجارى استكمال العمل لتبطين 405 كيلو مترات بتكلفة مليار و400 مليون جنيه.

وأضاف "المحمدي" لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم تأهيل وتبطين ألف كيلو خلال 4 سنوات على عدد من المراحل، والمرحلة الأولى تتضمن تبطين وتأهل الترع 205 كيلو ونسبة التنفيذ وصلت 28%، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجاري استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى ، وجاري البدء في ترعة بمركز كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ ، أنه جاري العمل في تبطين ترعة شباس عمير بقلين، وترعة عليوة، وترعة الجبل، وترعة البجاجير بمركز سيدي سالم، وترعة زوبع، وترعة راغب بمركز الحامول، وترعة المربط، وترعة الحلافى بمركز الرياض، وترعة المحيط، وترع مارس الجمال وقرية زهران والبشير وكفر المرابعين، وترعة المفروزة بمركز كفر الشيخ، وترعة الكون الحجنة بمركز بيلا، وتم الانتهاء من ترع المربط بسيدي غازى والسنط، وترع الحلافي وجانبية الزاوية اليسرى وجانبية الزاوية اليمنى والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدي سالم، وترعة سعيد يوسف بمطوبس.

وجارى الاستعدادات للبدء في أعمال تبطين ترعة الشاكرية التابعة لمركز كفر الشيخ، مشيداً بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.

تبطين الترع بقرى كفر الشيخ



تبطين الترع بكفر الشيخ



تبطين ترع كفر الشيخ