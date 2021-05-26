اليوم السابع
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أهالى كفر الشيخ يستمتعون بالحدائق عقب إعادة فتحها.. فيديو وصور

الأربعاء، 26 مايو 2021 12:30 ص
أهالى كفر الشيخ يستمتعون بالحدائق عقب إعادة فتحها.. فيديو وصور جانب من التوافد
كفر الشيخ محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، توافد عدد كبير من أهالى مدينة وقرى كفر الشيخ على حديقة صنعاء التابعة للمحافظة، للاستمتاع بها ليلا عقب افتتاحها، معبرين عن فرحتهم، بعودة الحياة لطبيعتها.
 
 
كما رصدنا توافد عدد كبير من الأسرة برفقة أطفالهم للعب في مدينة الملاهي بحديقة صنعاء، إضافة للجلوس بين الأشجار والورود، ليتناول المأكولات والمشروبات.
 
وأكد محمد عفيفى، مدير عام الحديقة، أن الحديقة تلقى اهتماما كبيرا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتم توفير كافة الألعاب بالحديقة المجانية، وهناك مدينة الملاهي بأجر رمزي لممارسة الأطفال الألعاب المتعددة، وبالحديقة مطعم يقدم كل الوجبات المتعددة.
 
وأضاف عفيفى، أنه يتم تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ، باستمرار الرش والتعقيم والتطهير 3 مرات يوميا وعقب مغادرة المترددين على الحديقة وغلقها ليلا، كما وفرت الحديقة شاشة كبيرة لمتابعة المباريات، وعرض العديد من الأفلام والمسرحيات.
 
تعدد العاب الاطفال
تعدد العاب الاطفال

توافد الاسر على الحديقة
توافد الاسر على الحديقة

توافد الطلاب على الاطفال
توافد الطلاب على الاطفال

توافد على الالعاب
توافد على الالعاب

توافد على الالعاب_1
توافد على الالعاب_1

توفير وحبات متعددة_1
توفير وحبات متعددة_1

جانب من الالعاب بالحديقة
جانب من الالعاب بالحديقة

جانب من المترددين
جانب من المترددين

جانب من توافد الاسر
جانب من توافد الاسر

جانب من لقاء الاسر
جانب من لقاء الاسر

سعادة الاطفال بالالعاب
سعادة الاطفال بالالعاب

فرحة الاطفال بحديقة صنعاء
فرحة الاطفال بحديقة صنعاء

ممارسة الاطفال للألعاب المجانية
ممارسة الاطفال للألعاب المجانية

ممارسة تالكبار والاطفال للألعاب
ممارسة تالكبار والاطفال للألعاب
 

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