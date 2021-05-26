أهالى كفر الشيخ يستمتعون بالحدائق عقب إعادة فتحها.. فيديو وصور

كفر الشيخ محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، توافد عدد كبير من أهالى مدينة وقرى كفر الشيخ على حديقة صنعاء التابعة للمحافظة، للاستمتاع بها ليلا عقب افتتاحها، معبرين عن فرحتهم، بعودة الحياة لطبيعتها.

كما رصدنا توافد عدد كبير من الأسرة برفقة أطفالهم للعب في مدينة الملاهي بحديقة صنعاء، إضافة للجلوس بين الأشجار والورود، ليتناول المأكولات والمشروبات.

وأكد محمد عفيفى، مدير عام الحديقة، أن الحديقة تلقى اهتماما كبيرا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتم توفير كافة الألعاب بالحديقة المجانية، وهناك مدينة الملاهي بأجر رمزي لممارسة الأطفال الألعاب المتعددة، وبالحديقة مطعم يقدم كل الوجبات المتعددة.

وأضاف عفيفى، أنه يتم تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ، باستمرار الرش والتعقيم والتطهير 3 مرات يوميا وعقب مغادرة المترددين على الحديقة وغلقها ليلا، كما وفرت الحديقة شاشة كبيرة لمتابعة المباريات، وعرض العديد من الأفلام والمسرحيات.