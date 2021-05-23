مستشار الأمن العراقي: نلعب الآن دورا كبيرا من أجل استقرار المنطقة

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق يلعب الآن دورا كبيرا يسهم في استقرار المنطقة، ويمارس دوراً كبيراً لجمع الآخرين على طاولة الحوار والتفاهم.



جاء ذلك خلال لقاء الأعرجي، رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوما، والوفد المرافق لها، حيث بحثا تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، إلى جانب بحث تفعيل عقود التسليح مع وزارة الدفاع العراقية.



واستعرض الأعرجي - بحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا جهود الحكومة العراقية في ملف مخيمات النازحين، خصوصا مخيم الهول والعمل على إنهاء هذا الملف، من خلال تعاون المجتمع الدولي للتخلص من آثاره الكارثية.



وأشار الأعرجي الى أن دور التحالف الدولي سيقتصر - فقط - على التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية بعد الانسحاب الكامل والمساعدة في المهام الداعمة للأمن، لمكافحة التطرف العنيف، مبينا أن العراق يلعب الآن دورا كبيرا يسهم في استقرار المنطقة، ولن يكون ضمن سياسة المحاور، بل يمارس دوراً كبيراً لجمع الآخرين على طاولة الحوار والتفاهم، مشيدا في، الوقت نفسه، بدور الدول التي ساعدت العراق في حربه ضد الإرهاب.



وحول القضية الفلسطينية، أكد الأعرجي دعم العراق (حكومة وشعبا) لشعب فلسطين في قضيته العادلة، مشددا على أن يكون للمجتمع الدولي موقف داعم لقضية الشعب الفلسطيني.



من جانبها، أكدت دوما، رغبة بلادها في زيادة التعاون بين البلدين ودعم القدرات العراقية، خصوصا في مجالات التسليح والعمليات النفسية والاستخبارية ومكافحة التطرف العنيف.