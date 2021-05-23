متحدث الصحة عن الفطر الأسود: لا داعى للذعر والتهويل ويجب تحرى الدقة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إن الفطر الأسود ليس مرضا غريبا وهو عرض جانبى لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة.



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفطر الأسود عرض جانبى من الوارد أن يحدث مع أى مريض مصاب بنقص المناعة، مشيرا إلى أنه لا داعى للذعر أو الهلع من الفطر الأسود وياريت السوشيال ميديا تبطل تهويل، مناشدا كل الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أن تتحرى الدقة وترجع فى الأمور الطبية إلى المؤسسات العلمية والصحية، موضحا أن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت في شهادة الوفاة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، أن مصر استقبلت أول شحنة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، وهي من أوائل الدول الأفريقية في ذلك المجال، وسيجرى تصنيع 40 مليون جرعة بنهاية عام 2021.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة، أنه بعد مرور شهر أو شهرين سيتم إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في مصر بعد استلام المادة الخام التي جرى الحصول عليها الجمعة، وهي كافية لإنتاج تلك الجرعة من اللقاح.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، أن هناك إشادة دولية بجاهزية خطوط إنتاج لقاح كورونا، موضحا أن هناك إقبالا في تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز، مع وجود زيادة في تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

واستطرد الدكتور خالد مجاهد، أن هناك مركزا في أرض المعارض يستقبل 10 آلاف مواطن يوميا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وأكد مساعد وزيرة الصحة، أنه يجرى إرسال من 400 إلى 500 رسالة للمواطنين في المركز الواحد لتلقي اللقاح، موضحا أن مَن لم يحصل على اللقاح في اليوم المحدد يتم إتاحة 4 أيام سماح له، وفي حال تخطى تلك المدة الزمنية يتصل المواطن بالخط الساخن أو يعيد التسجيل للحصول على موعد جديد للحصول على اللقاح.

وشدد الدكتور خالد مجاهد، أنه لا حقيقة للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح الصيني «سينوفارم»، موضحا أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين للحصول على اللقاح بلغ 3.5 مليون مواطن فيما تم تطعيم مليوني شخص حتى الآن.