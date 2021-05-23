تمديد العمل بـ10سجلات مدنية بالمحافظات اليوم للساعة 9 مساءً

كتب محمود عبد الراضى

حرصت وزارة الداخلية على افتتاح مقار سجلات مدنية جديدة وتمديد ساعات العمل للتاسعة مساءً ببعض المقار لتجنب الزحام وإنهاء أوراق المواطنين بسهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، تقرر تمديد العمل ببعض السجلات المدنية حتى الساعة 9 مساءً اعتباراً من اليوم الأحد، بسجلات مدنية ميت غمر وأجا وبني عبيد بالدقهلية، والمحلة والسنطة وبسيون وقطور وسمنود والمركز النموجي بمركز المعلومات الرئيسي بمدينة طنطا والمركز النموجي بمركز المعلومات الفرعي بطنطا.

وتم إضافة بعض الخدمات "القيد العائلي" بسجلات "صان الحجر وهيها وسنهوت مركز منيا القمح وديرب نجم بالشرقية، وميت على مركز المنصورة وجمصة والجمالية وشربين والمطرية والمنزلة والبهو فريك مركز أجا والمحمودية مركز دكرنس وطناح مركز المنصورة ومركز المحلة والمركز النموذجي المميز بمدينة طنطا، وسجل فرعى القرشية مركز السنطة وسجل فرعى ميت حواى مركز السنطة، وسجل فرعى الفرستق مركز بسيون، وسجل فرعى دمرو مركز المحلة وسجل فرعى المعتمدية مركز المحلة، وسجل فرعى أبشواى الملق مركز قطور، وسجل فرعى نشيل مركز قطور.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي، حيث جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.