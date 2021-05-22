وول ستريت جورنال: مصر لعبت دورا مركزيا وحاسما فى وقف إطلاق النار بغزة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن مصر لعبت دورًا مركزيا وحاسمًا في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وهو تطور يأمل المسئولون أن يؤدي إلى توثيق العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل ساعات من بيان الخميس بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار ، أجرى الرئيس بايدن أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، وناقش الاثنان جهود تهدئة الصراع ، وفقًا لبيانات من مكتبيهما.

أعرب بايدن عن "خالص امتنانه للرئيس السيسي وكبار المسئولين المصريين الذين لعبوا دورًا حاسمًا في هذه الدبلوماسية" في خطابه في البيت الأبيض الخميس. كما أعلنت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيسافر إلى المنطقة.

وقال مسئولون غربيون ومصريون إن المسئولين في واشنطن والقاهرة كانوا على اتصال مستمر خلال الأسبوع الماضي على أمل أن تمارس مصر نفوذها مع القادة الفلسطينيين لإنهاء الصراع.





وفى مؤتمر صحفى عقد أمس الجمعة، قال الرئيس بايدن إن الدولة المصرية قامت بدور جدير في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكداً أنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقت طويل، وأن مصر قامت بجهد حسن ومشكور.

وأضاف أن هناك متطرفين في كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي داعياً إلى وقف المواجهات لنجاح جهود التهدئة.

وتابع بايدن: "أخبرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأننا سنقدم الدعم في الضفة الغربية وأخبرت الإسرائيليين بضرورة وقف الاشتباكات في القدس"، مشيراً إلى الحاجة الماسة للتواصل لتحقيق حل الدولتين.

وعن خطة إدارته لقطاع غزة ، قال الرئيس الأمريكي: سأعمل على إعادة إعمار غزة.