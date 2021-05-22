وزير الاقتصاد الفلسطيني: القصف الإسرائيلي دمر 15 مصنعا والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي :" إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات".
وأضاف العسلي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم السبت ، :" أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج" ، منوها إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت.
وأشار إلى تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بتقديم كل المساعدات الممكنة للمواطنين في المحافظات الجنوبية.
وزير الاقتصاد الفلسطيني: القصف الإسرائيلي دمر 15 مصنعا والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولاراتالسبت، 22 مايو 2021 10:43 ص
قطاع غزة
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قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي :" إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات".
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