نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بخطة 21/2022 لـ125%.. إنفوجراف

كتب عبد اللطيف صبح

بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 نحو 45 مليار جنيه، مقابل نحو 20.3 مليار جنيه بخطة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 24.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 125%.

فيما قُدرت قيمة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 بنحو 96 مليار جنيه، مقابل نحو 56 مليار جنيه بخطة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 40 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ نحو 70%.

وفى السياق ذاته قُدرت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية خلال السنة المالية 2021/2022 بنحو 106 مليار جنيه، مقابل نحو 81 مليار جنيه بخطة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 25 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 30% تقريبا.