نقلة نوعية.. محور سمالوط يربط الطريق الصحراوى الغربى بالشرقى بـ1.8 مليار جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

تحظى محافظة المنيا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، باهتمام كبير، ويظهر ذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تجرى على أرض المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تم الانتهاء من أغلبها ومنها وما تم تشغيله بشكل تجريبى .

ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات محور سمالوط الحر على نهر النيل، وهو المحور الثالث بعد محور بنى مزار وملوى، والتى ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى المحافظة سواء تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات، بالإضافة إلى توفير الوقت، ويعد محور سمالوط الحر واحدا من أكبر المحاور على نهر النيل، حيث يتجاوز طوله 24 كيلو مترا، وعرضه 21 مترًا، بعدد حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكـل اتجـاه بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.

مطلع محور سمالوط بالمنيا

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن محور سمالوط هو واحد من أهم المشروعات القومية بمحافظة المنيا، وتكمن أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرقي النيل وغربه، في إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

وأضاف القاضي، أن مشروع محور سمالوط يضم 43 عملا صناعيا، منهم 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، كذلك يضم المحور 17 نفقا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

اتجاهات محور سمالوط بالمنيا

وقال إن محور سمالوط يساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، كما يساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

وأكد المحافظ أن المحور يساهم فى تسيير حركة التجارة، بين الشرق والغرب، خاصة مع التطور الذى يجرى للطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة اسوان الصحراوى وهى المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230كم ويدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والذى يعمل على تنشيط السياحة وربط المحافظات ببعضها بشكل أكثر أمنا وأمانا ، وحرصت الدولة على خروج الطريق بشكل عالمى ينافس الطرق العالمية وحارات متعدده تعمل على تقليل نسبة الحوادث على الطرق.



أحد-الكبارى-بمحور-سمالوط



بداية-محور-سمالوط-بالمنيا



تفريعات-محور-سمالوط



طريق-محور-سمالوط-بالمنيا



كوبرى-محور-سمالوط



محور-سمالوط



محور-سمالوط--2



محور-سمالوط-بالمنيا