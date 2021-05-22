اليوم السابع
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من أجمل بحر.. عشاق مطروح يحتفلون بأول أيام فتح الشواطئ بعد سنة من الإغلاق.. لايف

السبت، 22 مايو 2021 04:33 م
من أجمل بحر.. عشاق مطروح يحتفلون بأول أيام فتح الشواطئ بعد سنة من الإغلاق.. لايف اعادة فتح شواطئ مطروح باجراءات احترازية
مطروح - حسن مشالى

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أجرى "اليوم السابع"، بثاً مباشراً لأجواء بهجة وفرحة أهالي مطروح وزوارها، بقرار إعادة فتح الشواطئ، بداية من اليوم السبت، وانتشار المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالسباحة والتأمل للطبيعة الساحرة لأجمل شواطئ البحر المتوسط، مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

ورصدت عدسة اليوم السابع، حالة البهجة وانتشار عدد كبير من المواطنين، على امتداد شاطئ مطروح العام، من مختلف الفئات العمرية والأسر، ومن بينهم أعداد من المصطافين من المحافظات الأخرى لقضاء، والاستمتاع بأجواء وطبيعة مطروح المميزة، والاستمتاع بالسباحة بأجواء البحر والتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات، مع منع التجمعات والتزام المواطنين، ومسئولي الشواطئ بالاشتراطات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء.

وشهدت شواطئ وكورنيش مطروح، إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة وزائريها، للاستمتاع والتمشية، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والأسر التي تصطحب أطفالها للتنزه واللعب والسباحة.

كما تراقب الدوريات والحملات التي تنظمها الأجهزة المعنية، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة إنهاء أعمال التطوير والتجميل وتوفير الخدمات بالشواطيء والكورنيش، والانتهاء منها بالكامل، خلال أسبوعين، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإجراء أعمال الصيانة والتجميل وإنارة الشواطئ والشوارع، استعدادا لموسم الصيف السياحي، لتكون مطروح ومنطقة الساحل الشمالي جاهزة لاستقبال ملايين المصطافين من المصريين والسياح العرب والأجانب، بعد قرار إعادة فتح الشواطئ وعودة عمل أنشطة السياحية للعمل خلال الفترة المقبلة.

 اعادة فتح شواطئ مطروح باجراءات احترازية

اعادة فتح شواطئ مطروح باجراءات احترازية

 

توافد المواطنين على شواطئ مطروح
توافد المواطنين على شواطئ مطروح

 

 

شاطئ مطروح العام
شاطئ مطروح العام

 

 

شباب واطفال يستمتعون بالسباحة واللعب بالرمال على شواطئ مطروح
شباب واطفال يستمتعون بالسباحة واللعب بالرمال على شواطئ مطروح

 

 

شواطئ مطروح هي الاجمل على البحر المتوسط
شواطئ مطروح هي الاجمل على البحر المتوسط

 

 

فتح شواطئ مطروح وسط فرحة المواطنين
فتح شواطئ مطروح وسط فرحة المواطنين

 

 

فرحة الشباب بفتح الشواطئ والسباحةفيها
فرحة الشباب بفتح الشواطئ والسباحةفيها

 

 

فرحة المواطنين بفتح الشواطئ والسباحة فيها
فرحة المواطنين بفتح الشواطئ والسباحة فيها

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