مصرع عامل صدمه ونش داخل شركة في السويس

السويس _ سيد نون

لقي عامل في السويس مصرعه، صدمه ونش خلال العمل داخل أحد المواقع الإنتاجية بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ونقل إسعاف السويس جثة العامل لثلاجة حفظ الموتى.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغ يفيد مصرع عامل بأحد الشركات في السخنة، وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع البلاغ، وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان أن عامل يتبع مقاول تشغيل، تصادف وقوفه خلف ونش نقل حاويات، داخل ساحة التخزين بالشركة.

وأثناء ذلك رجع قائد الونش للخلف دون النظر لما حوله، فصدم العامل 55 عاما وسقط صريعا وتوفي في الحال، وقال مصدر مسؤول بالشركة إن الشرطة تحفظت على السائق ووجهت له تهمتي الإهمال والقتل الخطأ.