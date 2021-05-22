مصرع طالبة وعامل تناولا مادة سامة عن طريق الخطأ بحادثين منفصلين فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت طالبة وعامل مصرعهما فى حادثين منفصلين نتيجة تناولهما الطعام مع وجود بقايا مادة سامة بأيديهما عن طريق الخطأ، بعد قيامهم بوضع الأقراص السامة لمحصول الغلة لحفظه من التسوس.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول ح.ع ع.س 16 سنة، طالبة، ومقيمة قرية البقلية دائرة المركز مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها في استقبال المستشفى.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة. وبالفحص، وسؤال والدها 60 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيام کريمته بتخزين محصول القمح ووضع قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال وتناولها الطعام دون غسل يدها، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5289 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

كما تلقى مأمور مركز السنبلاوين بلاغ من مستشفي السنبلاوين بوصول ت ي 20 سنة مقيم قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة جثة هامدة ، و على الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، و بسؤال والده أشار إلى أن اثناء قيام نجله بوضع اقراص حفظ الغلال السامة لمحصول القمح ، قام بوضع يده في فمه مما ادي إلى إصابته بالتسمم ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.