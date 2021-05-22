مشروعات تعليم جامعى جديدة بسوهاج بعهد الرئيس السيسى تعرف عليها

سوهاج محمود مقبول

يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز الدولة، ومن هذا المنطلق اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل كبير بتطوير التعليم الجامعى، وذلك منذ توليه الحكم حيث تم إنشاء العديد من الكليات الجديدة داخل الجامعات المصرية المختلفة .

وجامعة سوهاج من الجامعات الجديدة التي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، من خلال تطويرها وهى من الجامعات الإقليمية الرائدة هدفها الاستراتيجي العام تغطية احتياجات سوق العمل المحلى والقومى والإقليمى من الخريجين المؤهلين علمياً وعملياً، وكذلك إعداد جيل من العلماء المتميزين القادرين على قيادة عجلة التنمية في كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإنسانية والتطبيقية

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات الخاصة بكليات جامعة سوهاج التي تم تنفيذها في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الجامعى وإنشاء كليات جديدة.

1 – كلية الآداب بمدينة سوهاج الجديدة: يهدف المشروع إلى زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالكليات، وإعداد خريجين مؤهلين علميًا وعمليًا مكتسبين المهارات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل، كما تعمل على تحقيق أهداف التعليم المستمر وذلك من خلال ما تقدمه من برامج مختلفة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا وتنمية مهارات البحث العلمي في مجال اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بتكلفة81 مليون جنيه.

2 - المرحلة الثانية من إنشاء كلية الزراعة بجامعة سوهاج : يهدف المشروع إلى زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالكليات وتهدف الكلية إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا في مجالات العلوم الزراعية، ملمين بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات وفقًا للمعايير القومية الاكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الزراعية وقادرين على تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. بتكلفة ٦١ مليون جنيه.

3 - كلية الطب البيطري بسوهاج: تهدف الكلية إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا في مجالات العلوم الزراعية ملمين بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات وفقًا للمعايير القومية الاكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الزراعية ، وقادرين على تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكلفة 62 مليون جنيه.

وتضم الكلية على أقسام (قسم الهستولوجيا - قسم التوليد والتناسليات - قسم الفسيولوجى - قسم سلوكيات الحيوان ورعايته - قسم الميكروبيولوجيا - قسم الباثولوجيا والباثولوجيا الاكلينيكية - قسم الرقابة الصحية علي الأغذية - قسم الطفيليات - قسم طب الحيوان - قسم التغذية و التغذية الإكلينيكية - قسم أمراض الدواجن - قسم صحة الحيوان والدواجن والبيئة - قسم الأمراض المشتركة - قسم الطب الشرعي و السموم - قسم الكيمياء الحيوية و كيمياء الأغذية - قسم الجراحة ( الجراحة و التخدير والأشعة ) - قسم أمراض الأسماك - قسم الفارماكولوجى).

4 - كلية حاسبات ومعلومات بجامعة سوهاج

تهدف الكلية إلى تقديم برامج أكاديمية وبحثية وتدريبية مع إعطاء المشورة وتقديم الاستشارات المختلفة فى مجال الحاسبات والمعلومات على المستوى المحلى والأقليمى والدولى.

من هذا المنطلق تهتم رسالتها بالدرجة الأولى بتقديم برامج أكاديمية ودراسات بحثية وخدمات استشارية ذات تميز خاص على كل المستويات. كما تسعى الكلية لتكوين قاعدة علمية وبحثية وتقنية عالية فى نفس ذات التخصص لخدمة المجتمع ولتلبية متطلبات سوق العمل، ويتوقع أن تلعب كلية الحاسبات والمعلومات بأقسامها المختلفة دورًا هامًا لما سيكون لها من عطاءات فى تشكيل عقل الكوادر المتخرجة وذلك من خلال الدراسة الأكاديمية والعملية التى تقدمها.

تشمل أهداف الكلية: تخريج كوادر قادرة على بناء أنظمة الحاسبات وتحليلها وتطويرها وتقديم الاستشارات في مجالات علوم الحاسب ونظم وتقنية المعلومات والشبكات وتنظيم الندوات، وعقد المؤتمرات العلمية بهدف تعميق مفاهيم المعلومات والمعرفة ، وتبادل الخبرات في مجالات علوم الحاسب ونظم وتقنية المعلومات وشبكات الحاسبات مع الهيئات والمؤسسات المناظرة، و إنشاء وحدات الأبحاث المتخصصة في أفرع نظم وتقنية المعلوماتوعلوم الحاسبات وشبكات الحاسب وتحليل، واكتشاف الأخطاء والمشكلات في شبكات أنظمة الحاسب وتحديد أسباب الأعطال وطرق حلها، وتحديد بيانات الإتصالات والشبكات والمصطلحات الخاصة في الشبكات والإتصالات من تدفق البيانات، وحركة مرور البيانات والأمن والحماية وتحليل المشاكل وتحديد البدائل لحل المشكلة وبناء الإستنتاجات والتوصيات لأنظمة شبكات الحاسوب

تشمل أقسام الكلية: قسم تقنية المعلومات وقسم نظم المعلومات وقسم علوم الحاسب و قسم شباكات الحاسبات وتضم الكلية 5 قاعات دراسية وقاعة تدريب و3 معامل.

5 – مجمع المدرجات وقاعة المؤتمرات بجامعة سوهاج: يهدف المشروع إلى معالجة التكدس في المدرجات، وخلق جو تعليمي مميز يساعد على رفع جودة التعليم الجامعي وتطبيق متطلبات الجودة، وإقامة كافة المؤتمرات والفاعليات الخاصة بالجامعة. بتكلفة ١٥٥ مليون جنيه.

6 - كلية آثار بجامعة سوهاج: من انجازات الكلية مشاركة قسم الاثار المصرية بالكلية مع جامعتى ماينز وبرلين الحرة الالمانيتين في مشروع دراسة اثار جبل أسيوط الغربى و إعداد مشروع الارتقاء بالمواقع الاثرية بمحافظة سوهاج، وعمل دراسة لتطوير متحف سوهاج القومي ومساهمة الكلية في الارتقاء به، وإنشاء مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية لاعداد كبيرة من الفتيات سوهاج لتدريبهم على إنتاج الحرف اليدوية والصناعات البيئية.

وتحتوي الكلية على أقسام: الآثار المصرية والآثار الإسلامية وترميم الآثار وتضم الكلية: 13 قاعة دراسية و7 قاعات تدريب و7معامل وورش و قاعة المؤتمرات.