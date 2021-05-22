مدير طرق الإسماعيلية يكشف تفاصيل أكبر عملية تطوير للمحاور والميادين.. فيديو

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، مع المهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، خلال تواجده لمتابعة أحدى مشروعات المحافظة لرصف الطرق والمحاور المرورية، كشف خلاله عن تفاصيل أكبر عملية تطوير للمحاور المرورية والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق بمحافظة الإسماعيلية، وهو المشروع الأكبر فى المحافظة، الخاص بالطرق منذ قرابة 20 عامًا، حيث شملت تلك الأعمال الأحياء الثلاثة والمراكز والمدن والقرى فى المحافظة، كما تم ربط القرى بالمشروع القومى للطرق والكبارى، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لربط القرى والمدن بطرق المشروع القومى للطرق، فى إطار خطة الدولة لرصف الطرق السريعة، من أجل تشجيع الاستثمار، وزيادة آفاق التنمية والتيسير على المواطنين فى التنقل بين المحافظات، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة فى المشروعات الكبرى.

وقال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المحافظة بدأت فى مشروعات الطرق بالتوازى مع خطة الدولة لتطوير الطرق والمحاور المرورية الخارجية كطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي" والسويس الصحراوى ومحور 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه تم وضع بعض القواعد خلال العمل منها عدم الرصف إلا مع انتهاء كافة المرافق سواء مياه أو غاز أو صرف صحى أو اتصالات لعدم الرصف مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل.

ولفت "الشيمى"، إلى أنه تم التخطيط لعمل محاور مرورية جديدة كمحور مجمع المحاكم ومحاور شارع محمد على إضافة إلى الاهتمام بكافة الشوارع فى المناطق الشعبية، والمحرومة، كمناطق عبد الحكيم عامر والحكر والبهينى والتى لم تصلها خدمات الرصف منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى المراكز والقرى حيث يجرى ربط جميع طرق المراكز بالطرق الرئيسية للقرى، كما أن هناك خطة لربط طرق هذه القرى بالمحاور المرورية الجديدة كالطرق السريعة والصحراوية لتسهيل الحركة إليها.

وأوضح مدير مديرية الطرق بالإسماعيلية أن المديرية، تنفذ 11 مشروع، استكمالًا لخطة المحافظة فى تطوير المحاور المرورية وربط قرى المحافظة بالشوارع الرئيسية بالمدن، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها تتجاوز الـ 110 ملايين جنيه، وبإجمالى أطوال 35 كيلو متر، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لربط القرى والمدن بطرق المشروع القومى للطرق، فى إطار خطة الدولة لرصف الطرق السريعة، من أجل تشجيع الاستثمار، وزيادة آفاق التنمية والتيسير على المواطنين فى التنقل بين المحافظات، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة فى المشروعات الكبرى.

أضاف الشيمى، أنه يجرى الآن ربط طريقى 36 الحربى و"مصر- الإسماعيلية الصحراوى" عن طريق مدينة المستقبل بأطوال 8 كيلو مترات وتكلفة 20 مليون جنيه، وطرح وترسية طريق بر أيسر ترعة السويس "الإسماعيلية- السويس الزراعى"، وذلك لربط مركز ومدينة الإسماعيلية بمركز فايد "منطقة زراعات التصدير" بطول 12 كيلو متر وبتكلفة 50 مليون جنيه.

وتابع، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه يجرى إنشاء مدخل المنطقة الحرة الاستثمارية وتوصيل مبنى خدمة المستثمرين بطريق "مصر -الإسماعيلية الصحراوى" بتكلفة 7 ملايين جنيه، وربط طريق "الإسماعيلية -السويس الزراعى" بالإسماعيلية السويس الصحراوى حتى قرية الضبعية بتكلفة 3.7 مليون وبطول 2 كيلو متر.

كما يتم تطوير وتوسعة ورصف طريق الواصفية أبوصوير الموازى للسكة الحديد بتكلفة 8.5 مليون وبطول 3.3 كيلو متر، بالإضافة إلى توسيع وإعادة رصف طريق الجلاء نفيشة "امتداد شارع محمد على"، بتكلفة 9 ملايين جنيه بطول 3 كيلو متر وعرض 20 مترا بتكلفة مليون جنيه.

جانب من عملية رصف شوارع الإسماعيلية

رصف شوارع الإسماعيلية

رصف شوارع الإسماعيلية

شوارع الإسماعيلية

رصف شوارع الإسماعيلية

رصف

رصف الشوارع

رصف شوارع الإسماعيلية

رصف شوارع الإسماعيلية

رصف شوارع الإسماعيلية