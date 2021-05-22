لأول مرة.. تفعيل شاشات للتواصل بين مرضى عزل كورونا وذويهم بمستشفى ميت غمر

قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجولة تفقدية لمستشفى ميت غمر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام المختلفة بالمستشفى.

كما قام بتفقد بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال، والعناية العامة، وغرفة الإنعاش القلبى، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لمرضى كورونا، وتوافر المخزون الكافى من الأكسجين ومتابعة شبكة الغازات وسلامة المخارج الخاصة بها داخل الاقسام الطبية.

وتفقد وكيل الوزارة وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسى لمرضى العزل، والمنشأة حديثًا بالمستشفى لتعطى فرصة للأهالى الاطمئنان على ذويهم عن طريق التحدث معهم ورؤيتهم والتواصل معهم إلكترونيا، مما يعطى الدعم النفسى للمريض أثناء فترة العزل ولما له من أثر فى رفع الروح المعنوية للمريض.

وتحدث مكى إلى أحد المرضى للاطمئنان على صحته كما تحدث إلى الفريق الطبي، مؤكدا دعمه الدائم لهم، مؤكدا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالى الدقهلية.