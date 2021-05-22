عضو مجلس السيادة الانتقالى السوداني يزور السعودية اليوم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يزور عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان دكتور الهادي إدريس، المملكة العربية السعودية اليوم، السبت، يرافقه وزيرا التنمية العمرانية والطرق والجسور السودانى عبد الله يحيى ووزير الثروة الحيوانية دكتور حافظ عبد النبي. وسيجري الهادي ووفده المرافق مباحثات مع الجانب السعودي وفقا لوكالة الأنباء الإخبارية سونا.

تاتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، ويتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في اطار مباحثات وزارتي الثروة الحيوانية والتنية والجسور مع نظيراتها في المملكة العربية السعودية .