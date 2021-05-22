ضبط 3 متهمين بحيازة سجائر مجهولة ومهربة جمركياً بـ7 ملايين جنيه في البحيرة

كتب أحمد عبد الهادى

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (ثلاثة أشخاص بحوزتهم 450 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع، و6250 عبوة تبغ، جميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر، وقدرت قيمتها المالية بحوالى 7 ملايين جنيه، وذلك داخل مخزن مستأجر لأحد المتهمين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وقيامهم باستخدام سيارة نقل بمقطورة فى نقل المضبوطات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.