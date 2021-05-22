اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 متهمين بحيازة سجائر مجهولة ومهربة جمركياً بـ7 ملايين جنيه في البحيرة

السبت، 22 مايو 2021 09:00 م
ضبط 3 متهمين بحيازة سجائر مجهولة ومهربة جمركياً بـ7 ملايين جنيه في البحيرة سجائر-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (ثلاثة أشخاص بحوزتهم 450 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع، و6250 عبوة تبغ، جميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر، وقدرت قيمتها المالية بحوالى 7 ملايين جنيه، وذلك داخل مخزن مستأجر لأحد المتهمين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وقيامهم باستخدام سيارة نقل بمقطورة فى نقل المضبوطات.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم السلع مجهولة المصدر والمهربة جمركياً.
 
 

 


تهريب سجاير

السجاير

التهريب

شرطه التموين

الحوادث

سجائر مجهولة المصدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة