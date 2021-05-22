ضبط 207 عناصر إجرامية شديد الخطورة بـ16 محافظة خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، من ضبط 207 عناصر إجرامية شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – السويس - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ - المنيا – القليوبية – البحر الأحمر – الشرقية - الأقصر - سوهاج – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية - المنوفية)، وبحوزتهم 109 قطع سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة، يذكر أن المتهمين المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح - بلطجة - مخدرات – سرقة - قتل).

كما تمكنت القوات من ضبط 530 قطعة سلاح نارى أبرزها 57 بندقية آلية و76 بندقية غير مششخنة، و22 مسدس، و375 فرد محلى و541 طلقة مختلفة الأعيرة و1239 قطعة سلاح أبيض).

وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهمًا ارتكبوا 16 حادث سرقة متنوع، وضبط 56 قضية أحداث، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 47 حادث متنوع أبرزهم "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 62 متهمًا.

كما قامت القوات خلال أسبوع من تنفيذ 33044 حكما قضائيا، على النحو التالى: (1296) حكم جناية، (121245) حكم حبس، (156040) حكم غرامة، (51463) مخالفة.