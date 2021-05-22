اليوم السابع
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ضبط أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية

السبت، 22 مايو 2021 10:22 ص
ضبط أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية أسمدة زراعية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط أعلاف مواشى منتهية الصلاحية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، خلال حملة بمركز السنطة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية بنطاق المحافظة ، وتشكلت حملة تموينية برئاسة محمد الخولى والسيد الحوالة مفتشا الرقابة التموينية، لمتابعه الحالة التموينية، بمركز السنطة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أعلاف بداخله 850 كيلو علف مواشى بدون فواتير توضح الصلاحية وتاريخ الإنتاج ، بقرية شبراقاص.

كما تم ضبط 2 طن سماد زراعى بدون فواتير داخل محل مبيدات زراعية بناحية قرية الأمبوطين مركز السنطة، وضبط 200 قطعة ملبن داخل مقله منتهى الصلاحية، ومصادرة 60 لتر سولار، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


الغربية

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