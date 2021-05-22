سائق توك توك يطعن شقيقه بسكين بسبب الخلاف على الميراث في الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تعدى سائق توك توك بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، على شقيقه وطعنه بآلة حادة سكين بسبب الخلاف على الميراث.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزله العام، بوصول المدعو " محمد ع ا " 26 سنة سائق، مقيم قرية الرودة التابعة لدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالبطن، ادعاء تعدى عليه .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب وشقيقه 22 سنة سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان، لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وتعدى الأخير عليه بالضرب بآلة حادة سكين بحوزته وأحداث إصابته، وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبارشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر 1449 لسنه 2021 إدارى مركز المنزلة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.