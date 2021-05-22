زنقة الستات.. أشهر سوق تجارى ظهر بالسينما المصرية.. فيديو

رصد اليوم السابع فى جولة مصورة أشهر سوق تجارى بمنطقة المنشية بوسط الإسكندرية.

فى العصور السابقة كانت تعتبر المنشية قبله التجار فى مصر وكل دول العالم، يتوجهون إليها لشراء الضائع وتحميلها على مراكب لقربها من ميناء الإسكندرية.

ومن أهم المنتجات التى تباع فى سوق زنقه الستات، الملابس الفلكلورية مثل الملايه اللف المصنوعة فى المنزل ، وهى عبارة عن قطعة قماش كبيرة، يتم تطريزها من الأطراف بأنواع وأشكال مختلفة، وكانوا يبتكرن أشكال جديدة فى التطريز خاصة فى المناسبات والأفراح حتى يكونوا مميزين.

كما ظهر سوق زنقة الستات فى السينما المصرية مثل مسرحيه وفيلم ريال وسكينه لاستقطاب النساء، إذ إنه سوق تجارى نسائى لشراء المستلزمات خاصة العروس، بعدها أصبح السوق هو الأشهر فى عروس البحر المتوسط.