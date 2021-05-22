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زنقة الستات.. أشهر سوق تجارى ظهر بالسينما المصرية.. فيديو

السبت، 22 مايو 2021 06:00 ص
زنقة الستات.. أشهر سوق تجارى ظهر بالسينما المصرية.. فيديو
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعتبر سوق زنقه الستات من أهم وأشهر الأسواق التجارية بمحافظة الإسكندرية، ويشتهر بطابع مميز..  وهو عبارة عن أزقه صغيره الحجم لا تتعدى عرضها المتر ، وتتواجد المحلات التجارية على الجانبين بتنوع نشاطها من اكسسوارات وملابس وتجارة الخيوط والأحجار والجلود، بالإضافة إلى الأقمشة وتجهيزات العروس والديكورات، فهى منطقة تجارية شاملة كما يتضمنها تجارة الأغذية والعطور .
 
 
رصد اليوم السابع فى جولة مصورة أشهر سوق تجارى بمنطقة المنشية بوسط الإسكندرية.
 
فى العصور السابقة كانت تعتبر المنشية قبله التجار فى مصر وكل دول العالم، يتوجهون إليها لشراء الضائع وتحميلها على مراكب لقربها من ميناء الإسكندرية.
 
 
ومن أهم المنتجات التى تباع فى سوق زنقه الستات، الملابس الفلكلورية مثل الملايه اللف المصنوعة فى المنزل ، وهى عبارة عن قطعة قماش كبيرة،  يتم تطريزها من الأطراف بأنواع وأشكال مختلفة، وكانوا يبتكرن أشكال جديدة فى التطريز خاصة فى المناسبات والأفراح حتى يكونوا مميزين.
 
 
كما ظهر سوق زنقة الستات فى السينما المصرية مثل مسرحيه وفيلم ريال وسكينه لاستقطاب النساء، إذ إنه سوق تجارى نسائى لشراء المستلزمات خاصة العروس، بعدها أصبح السوق هو الأشهر فى عروس البحر المتوسط.
 
أحد-الورش
 

الخشب-الأربيسك
 

العاملين-بأح-الورش
 

المباني-القديمة-بزنقة-الستات
 

المعارض-بمنطقة-زنقة-الستات
 

المعروضات-بالزنقة
 

المعروضات-بمنطقة-زنقة-الستات-بالإسكندرية
 

المنتجات-الخشبية-المعروضة
 

تحف-بمنطقة-زنقة-الستات-بالإسكندرية
 

خشب-بالمنطقة
 

روعة-المنتجات-بالمنطقة
 

زنقة-الستات
 

زنقة-الستات-بالإسكندرية
 

شارع
 

لوحات-فنية-بالمنطقة
 

متحف-حسن-الشرق-بزنقة-الستات
 

مشغولات-خشبية
 

معارض-موبليات
 

معارض-موبيليات-بزنقة-الستات
 

مقاعد-بمهارض-بالمنطقة
 

موبيليات
 

ورش-موبيليات_1
 
 
 
 

 

 


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