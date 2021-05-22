تعرف على الفوائد الصحية لشرب الماء الساخن أثناء جائحة فيروس كورونا

كتب - محمود جلال

عندما بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الارتفاع، كانت هناك الكثير من التقارير حول شرب الماء الساخن والبخار وحتى الاستحمام في الماء الساخن، والتى قد تلعب دورا فى منع الإصابة بالفيروس، على الرغم من أن كل هذه الأشياء قد لا تعالج عدوى كورونا، إلا أن إحداها يمكن أن يفيدك بالتأكيد فى الحفاظ على صحتك ثابتة.

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بشرب الماء الساخن لأغراض متعددة، لأن يقتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الماء، فى التقرير التالية نرصد الفوائد الرئيسية لشرب الماء الساخن للحفاظ على صحتك في وقت كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

يخفف احتقان الأنف :

يمكن أن يكون كوب من الماء الساخن مفيدا حقا عندما يتعلق الأمر بتخفيف احتقان الأنف، أمسك كوبا من الماء الساخن وخذ شهيقا مع دعاماته البخارية لتخفيف انسداد الجيوب الأنفية والاحتقان، ويساعد الماء الدافئ الساخن على تلطيف التهاب الحلق الناجم عن تراكم المخاط.



الماء الساخن