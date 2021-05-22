اليوم السابع
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تحرير 239 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع

السبت، 22 مايو 2021 03:26 م
تحرير 239 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع حملة مرورية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، من تحرير (239162) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 31298 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5781 موقف عشوائي.
 
وأسفرت أعمال لجان المرور على عدد 122 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 194 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد 6 حالات.
 
كما تمكنت الحملات المرورية على الطرق عن فحص 216 مركبة، تبين مخالفة 39 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل 2421 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 109 سائقين منهم.

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