تجديد حبس عامل متهم بقتل ابنته بسبب رفضها الزواج فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل ابنته بسبب رفضها الزواج من ثرى عربى 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بمنطقة الحوامدية فى الجيزة، حيث تبين أن المتهم اعتدى بالضرب على المجنى عليها، وخنقها بسبب رفضها الزواج من ثرى عربى من معارف والدها.

وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قرارا بتشريح جثة المجنى عليها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.