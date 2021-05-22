تجديد حبس طالبين 15 يوما ابتزوا فتاة وهددوها بنشر فيديوهات لها في الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أمر مدير نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بتجديد حبس طالب وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث قاموا بتهديد فتاة بنشر مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حصل أحدهم عليه، وقام الثاني بنشره لمده 5 دقائق ثم قام برفعه مرة أخرى

وقد تمكن ضباط مباحث مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين قام أحدهما بتهديد طالبة بنشر فيديوهات لها تظهر فيه أجزاء حساسة من جسدها.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين من " وليد هـ. ع " 40 سنة موظف بأحد الجامعات الخاصة، وابنة شقيقه 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى العام، بقيام اثنين بتهديدها وابتزازها ماديا بمقاطع فيديو تظهر فيه أجزاء حساسة من جسدها ومحاولتهم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال صفحة وهمية، وعندما رفضت التهديد قام بنشر مقطع فيديو لمدة خمس دقائق ثم قام بغلق الصفحة مرة أخرى.

وبسؤال الفتاة أقرت أنها على علاقه عاطفية بطالب 19 سنة بالمدرسة الزخرفية بالسنبلاوين، ومقيم بقرية الشعالة، وأنها صورت نفسها بمحض إرادتها، وأرسلت له الصور، إلا أنه قام بإرسال الصور لصديقه عامل 21 سنة، والذى يهددها وطلب منها مقابل مادى، واتهمته بالتشهير بها.

و تمكن الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز ، من ضبط المتهمين اللذين اعترفا بالواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 4454 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2021 ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.