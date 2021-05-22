بدء امتحانات معهد البحوث والدراسات الأفريقية بأسوان وسط إجراءات وقائية مشددة اليوم

أسوان - صلاح المسن

تبدأ اليوم السبت امتحانات معهد البحوث والدراسات الأفريقية بأسوان وسط إجراءات وقائية مشددة.

ومن جهته أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2020 تبدأ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل اليوم السبت الموافق 22/مايو الجاري، علي أن تنتهي في 2 يونيو المقبل ، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأضاف الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات من تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتزام الباحثين بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل اللجان وخارجها ، كما تم تجهيز 8 قاعات لأداء الامتحانات التي يؤديها 738 باحثا بمختلف أقسام المعهد، والتي يبلغ عددها 6 أقسام وهي سياسة واقتصاد وانثر بيولوجي و موارد طبيعية ولغات إفريقية وجغرافيا وتاريخ.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلي أهمية المتابعة الدورية لأعمال الامتحانات والعمل على تيسير كافة الصعوبات التى تواجه الدارسين بالمعهد.

ووجه بضرورة توفير الجو الملائم مع ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لحماية الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات، لافتا إلى أن ذلك يأتى في إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن الطلاب يؤدون الامتحانات تحريريًا، لضمان سلامة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور حسين أدام وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث أنه يؤدي 308 باحثا امتحانات درجة الماجستير، و 56 باحثا درجة الدكتوراه ، و 374 درجة الدبلومة، كما تم تعقيم ورش المدرجات وتوفير لجنة طبية لمتابعة الطلاب صحيا وتقديم الرعاية الصحية في حالة حدوث أي طوارئ، وتجهيز 2 كنترول أحدهما لطلاب الدبلومة والآخر لطلاب الماجستير والدكتوراه.