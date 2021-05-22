اليوم السابع
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بدء أول يوم عمل للفرق المتحركة للتطعيم ضد فيروس كورونا ببنى سويف.. صور

السبت، 22 مايو 2021 03:50 م
بدء أول يوم عمل للفرق المتحركة للتطعيم ضد فيروس كورونا ببنى سويف.. صور محاقظ بنى سويف هانى يتفقد فرق تطعيم كورونا
بنى سويف هانى فتحى

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شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انطلاق أول يوم عمل للفرق المتحركة للتطعيم ضد فيرس كورونا المستجد، حيث تم البدء بديوان عام المحافظة، والتى تنفذها مديرية الصحة وتستهدف وفق جدول زمنى وخطة عمل موضوعة الأماكن العامة والخدمية وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة، ودور الرعاية والمنشآت العامة التى يتردد عليها المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وكلاء الوزارات والأوقاف والقيادات الكنسية والجهات ذات الصلة.

وأكد محافظ بنى سويف على أن الدولة المصرية تبذل قصارى الجهد للحد من تداعيات عدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والقرارات الوقائية، وتوفير لقاح كورونا، وإتاحة مراكز التلقيح بالقرى والمدن، بالإضافة إلى الفرق المتحركة التى تضع فى خطتها الوصول لكل المناطق البعيدة والمنشآت الخدمية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ومؤكدا انتظام عمل الـ 7 مراكز تلقيح على مستوى مركز ومدن المحافظة ،وأنه يتم متابعة سير منظومة العمل وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الذين تسلموا رسالة عبر هواتفهم المحمولة من موقع وزارة الصحة بالتوجه للحصول على اللقاح.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم مؤخرا إضافة 6 مراكز أخرى لتلقيح التمنيع ضد كورونا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى المركز المتواجد بالمستشفى التخصصي، والتى تعمل بانتظام وتحت إشراف كامل من مديرية الصحة، مشيرا إلى أن إطلاق الفرق المتحركة يأتى ضمن الإجراءات المنفذة لتيسير اللقاح لأكبر قطاع ممكن من المواطنين، والبدء بتوفير اللقاح بأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، والأماكن التى تشهد تجمع المواطنين كدور العبادة وذلك وفق جدول زمنى موضوع حسب الأولويات.

وأشار وكيل الوزارة إلى الفرق المتحركة يشرف على تنفيذها القطاع الوقائى بأشراف مباشر ومشاركة الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى بالمديرية، بجانب مراكز المعلومات بالمديرية، حيث تم وضع خطة عمل يتم تنفيذها من خلال جدول زمنى ومكانى محدد، ليتم تنفيذه على مراحل لتحقيق المستهدف من حملات التطعيم بلقاح كورونا المستجد.

 

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فرق تطعيم للقاح كورونا بمحافظة بنى سويف
فرق تطعيم للقاح كورونا بمحافظة بنى سويف

 

محافظ بني سويف يتفقد حملات مديرية الصحة
محافظ بني سويف يتفقد حملات مديرية الصحة

 

محاقظ بنى سويف هانى يتفقد فرق تطعيم كورونا
محاقظ بنى سويف هانى يتفقد فرق تطعيم كورونا

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