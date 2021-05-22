القبض على شخص زور حسابا بنكيا بـ"الفوتوشوب" فى الجيزة

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى بقصد الاستيلاء على أموال البنوك والشركات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام (صاحب مكتب مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بتزوير كشف حساب بنكى باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك، يفيد أن تعاملاته المالية والخاصة بعمليات السحب والإيداع على حسابه بالبنك على غير الحقيقية، وتقديمه ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لأحد البنوك، بهدف الحصول على قرض شخصى، وتبين لمسئولى الفرع أنه مزور، بمراجعة البنك المشار إليه أفاد بأن كشف الحساب مزور وغير صادر من البنك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قـام باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام ماسح ضوئى"إسكانر"وبرامج الحذف والتعديل "الفوتوشوب" لتعديل البيانات وإعادة طباعته، من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت وتقديمه للبنك عقب ذلك للحصول على ذلك القرض.