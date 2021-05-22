القبض على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل في المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهما في منطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه "ملك أحدهما "، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 3 متر - أدوات التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.