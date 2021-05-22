القبض على سائق وصديقته لاتهامهما بقتل شخص بطريق السويس.. التفاصيل

السويس - سيد نون

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس من إنهاء لغز العثور على جثة شخص بطريق جبل الجلالة، وتبين من التحقيقات أنه تم قتله وإلقاء جثته بالطريق، ونجحت قوات الأمن فى ضبط رجل وسيدة اشتركا فى قتل المواطن لسرقة مبلغ مالى كان بحوزته، وكشفت التحقيقات أن القتيل والمتهمين من سكان مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص فى طريق جبل جلالة، وبالفحص تبين أنه من سكان محافظة البحر الأحمر.

وقررت النيابة العامة عرض جثة المواطن على إدارة الطب الشرعي، وأكد تقرير الطب الشرعى أن المواطن تعرض للقتل.

وأكدت التحريات الأمنية، أن سائقا وصديقته قتلا الضحية بعد بيعه سيارة يملكها، وسرق المتهمان 180 ألف جنيه.

وقامت قوات الأمن، بضبط المتهم وصديقته، واعترف المتهمان أنهما اتفقا على قتل المواطن، وأنهما كانا يعلمان أنه سيقوم ببيع سيارة وبحوزته مبلغ مالي.

وأكد المتهمان أنهما قتلاه وتخلصا من جثته بطريق جبل الجلالة، ثم عادا إلى محافظة البحر الأحمر ومعهم أموال الضحية.