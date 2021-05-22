القبض على تشكيل عصابى سرق أموال محطة بنزين من خفير بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالفيوم، ونجحت في تحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (خفير خاص بإحدى محطات البنزين - الكائنة بدائرة المركز) بأنه استلم مبلغ مالى من المحطة لتوريدها لإحدى مكاتب البريد، وحال توجهه مستقلاً دراجته النارية اصطدمت به من الخلف سيارة مما أدى لسقوطه أرضاً وإصابته بجروح، وعقب ذلك اكتشف عدم وجود الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص "لسبعة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بالإشتراك مع المتهمين الهاربين لسرقة المجنى عليه، حيث قام أحدهم بإستئجار سيارتين من أحد الأشخاص "تم ضبطهما"، وافتعال حادث تصادم مع المجنى عليه حال سيره بدراجته النارية والإستيلاء على المبلغ المالى، وقاموا بتقسيم المبلغ فيما بينهم، وتم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بحوزتهم، وأقروا بصرف باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.