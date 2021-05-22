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الحياة تعود من جديد لشواطئ العين السخنة بالسويس.. صور

السبت، 22 مايو 2021 12:24 م
الحياة تعود من جديد لشواطئ العين السخنة بالسويس.. صور شواطئ العين السخنة بالسويس
السويس - سيد نون

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أعادت المنتجعات السياحية بالعين السخنة اليوم السبت، فتح الشواطئ مع بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ، وشهدت الفنادق والقرى السياحية إقبال المواطنين للتواجد على الشواطئ.

وقامت لجان من محافظة السويس بتفقد الفنادق والقري والمنتجعات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، من أجل سلامة المواطنين.

ووصلت أعداد كبيرة من المواطنين للمنتجعات والفنادق بالعين السخنة من العديد من المحافظات، وشهدت أيضا المطاعم عودة النشاط داخلها بشكل كبير.

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وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أنه تم التشديد علي مسئولي المحافظة بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه يتم حاليا متابعة الشواطئ داخل العين السخنة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة أيضا تقوم بمتابعة الحدائق العامة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما يقوم رؤساء الأحياء بالعمل في الشارع من أجل التأكد من التطبيق.

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وقال حمدي رجب، مدير أحد المنتجعات بالعين السخنة، إنه يوجد إقبال من جانب المواطنين علي التواجد بالشواطئ بالعين السخنة، وأننا حريصون علي تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل استمرار العمل بشكل مستمر.

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وأشار حمدي، إلى أنه بالطبع مع عمل الشواطئ يتم الإقبال علي المطاعم وغيرها داخل العين السخنة، خاصة أن العين السخنة بها عدد كبير من العاملين.

 

العين السخنة تضمم، أكثر من 90 قرية ومنتجع وفندق، وتعتمد بشكل أساسي علي إقبال مواطنين في الأجازات الرسمية والسنوية وايضا الأسبوعية، خاصة القادمين من محافظات القاهرة والجيزة، نظرا لأن المسافة قصيرة بين العين لسخنة والقاهرة ولا تتجاوز 120 كيلو متر، والمياه بالعين السخنة كبريتية دافئة ، بجانب انتشار المطاعم الكبيرة على ساحل مياه خليج السويس بطول 80 كيلو متر.

 

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