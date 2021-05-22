الحكومة الفلسطينية: القاهرة سباقة دائما لحقن دماء شعبنا.. وتحية للرئيس السيسي

إبراهيم حسان

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الدور المصرى محوريا قبل وبعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مشددا بالقول: "القاهرة كانت دائما وأبدا كعادتها هى السباقة لحقن دماء الفلسطينيين وأجرت اتصالات لوقف هذا العدوان الغاشم، ونجحت أخيرا لوقف القتال.. فتحية لمصر العروبة رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني".

ووجه ملحم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، الشكر للدولة المصرية على إرسال قوافل إغاثية لقطاع غزة، تحمل مواد إغاثية وتموينية للشعب الفلسطينى الذى يعيش تحت وطأة العدوان الهجمى والحرب الرابعة على الشعب الفلسطينى، متابعا بقوله: "ما يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهد كبير وخاصة إعلان مصر نصف مليون دولار لإعمار غزة، هو جهد كبير ونشكر عليه مصر والرئيس السيسى على هذه المبادرة التى تبلسم جراح الشعب الفلسطيني".

وأشار متحدث الحكومة الفلسطينية، إلى ضرورة إيجاد حل يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية حيال القضية الفلسطينية، مؤكدا أن صورة إسرائيل تغيرت واهتزت كثيرا خلال هذه الفترة، حتى أمام الكونجرس الأمريكي.

وعن الانتخابات الفلسطينية، قال: "هى خيار للشعب الفلسطينى ولا نريد أن نذهب للانتخابات بدون المدن الفلسطينية بالكامل خاصة التى تشملها الانتخابات فى القدس.. فلسطين لا تذهب للانتخابات بدون القدس عاصمة فلسطين الأبدية".