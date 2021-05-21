اليوم السابع
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وفد مصرى بغزة يبدأ مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار.. والفلسطينيون يثمنون جهود مصر

الجمعة، 21 مايو 2021 03:25 م
وفد مصرى بغزة يبدأ مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار.. والفلسطينيون يثمنون جهود مصر غزة
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة "أكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، أنه، أن وفدين أمنيين مصريين وصلا المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضافت أن الوفدين المصريين بقطاع غزة وإسرائيل سوف يطالبان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

 

وأشارت القناة، إلى أن الوفد المصرى بقطاع غزة، بدأ مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية، وتابعت: "الفصائل الفلسطينية تبدى شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار".


فلسطين

غزه

وقف اطلاق النار

اسرائيل

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