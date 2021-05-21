نقيب الفلاحين: توريد 2.7 مليون طن من الأقماح والشرقية تتصدر المحافظات بـ22%

كتبت آية دعبس

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن فروع النقابة العامة للفلاحين فى جميع أنحاء الجمهورية تتابع وترصد توريد وتسلم الأقماح، وتساعد فى تذليل العقبات أمام الموردين، لافتا إلى أنه تقارير النقابة المركزية أوضحت أن إجمالى ما تم توريده حتى اليوم الجمعة 21 مايو 2021، يصل إلى 2.7 مليون طن تقريبا.

وأضاف عبد الرحمن، فى بيان، أن محافظة الشرقية تتصدر قائمة الموردين على مستوي الجمهورية بتوريدها 591 ألف طن تقريبا، بما يعني أنها وردت ما يقارب 22%من إجمالى الأقماح التي وردت من المحافظات.

وأشار إلى أن أغلب المحافظات وردت ما يقارب 90% من المستهدف، حيث وردت محافظة بني سويف فى شمال الصعيد نحو 172 ألف طن من المستهدف توريده من المحافظة، والذي يقدر بنحو200 ألف طن، وتم تسليم نحو 191 ألف طن للصوامع في محافظة الدقهلية، فيما استلمت الصوامع في محافظة الوادي الجديد 197.530 ألف طن ووردت محافظة المنوفية نحو113 ألف طن وفي محافظة سوهاج تم توريد مايقارب 89 ألف طن، ووردت محافظة كفر الشيخ 161 ألف طن، فيما وصل تسلم وتوريد الأقماح في محافظة المنيا إلى 200 ألف طن.

وأوضح أن التوريد يسير فى معظم محافظات الجمهورية بانتظام وسط تطبيق لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشى وباء كورونا، وتقديم تسهيلات كبيره للموردين، لافتا إلى أن الشكاوى انحصرت فى التكدس أمام بعض الصوامع وتأخر استلام الأقماح في بعض الصوامع الأخرى، مع تاخر استلام ثمن القمح فى عدة محافظات لمدد تصل إلى 15 يوما.

وتابع: كما شكي بعض الموردين من تعنت موظفين في حساب درجة نقاوة الاقماح واختيارهم الدرجات الاقل سعرا في الغالب، حيث حددت وزارة التموين أسعار توريد القمح هذا العام علي ثلاث درجات بسعر 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجه " 23 " و725 جنيه لدرجة " 23.5".

وكشف أبو صدام عن انخفاض فى أسعار التبن للموسم الثانى على التوالى، والذى يعد المصدر الثانى لدخل مزارعى الأقماح بعد حبوب القمح، حيث انخفض سعر حمل التبن إلى 180 جنيه بانخفاض نحو30% عن أسعاره فى الموسم السابق الذى انخفض بدوره عن الموسم السابق له بنحو 50%، مؤكدا على أن موسم توريد القمح المحلى 2021 والذي بدأ اعتباراً من 15 أبريل الماضي سوف يستمر حتي 15 يوليو المقبل لاستلام الأقماح المطلوبة طبقا للسعة التخزينية المتاحة، وللكميات التى تطلبها الحكومة، متوقعا توريد وتسلم نحو 3.5 مليون طن للحكومة هذا الموسم.