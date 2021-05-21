اليوم السابع
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نقيب الزراعيين: ملتزمون بالدعوة لإجراء الانتخابات وفقا لقانون النقابة

الجمعة، 21 مايو 2021 02:00 ص
نقيب الزراعيين: ملتزمون بالدعوة لإجراء الانتخابات وفقا لقانون النقابة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن النقابة ومجلسها ملتزمين بتطبيق القانون المنظم لعملهما، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يتم تجاوز نصوص القانون سواء من النقيب أو من أعضاء مجلس النقابة، على حد قوله، قائلا: ملتزمون بالقانون فيما يخص الانتخابات.
 
وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "أنه سوف يتم إجراء الانتخابات للنقابة".
 
يأتى ذلك على خلفية، إعلان المهندس محمدي البدري عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، إن مجس النقابة قد انتهت فترته المقررة له قانونيا، وهى 4 سنوات، واستمرار المجلس فى مزاولة عمله فى النقابة للعام الخامس، مطالبا بالدعوة لإجراء الانتخابات وفقا لقانون النقابة، مؤكدا أن الجميع مشارك فى استمرار المجلس لمدة 5 سنوات، سواء مجلس النقابة العامة، أو مجالس الفروع وقبلهم الجمعية العمومية المنتخبة والتى أعطت موافقة على استمرار المجلس الحالى لحين تعديل القانون، رغم مخالفة ذلك للأعراف والقانون.
 
يذكر أن النقابة العامة للمهن الزراعية، كانت قد أجرت تعديلات على قانون النقابة الحالى رقم 31 لسنة 1966، نظرا لعدم ملائمته للمرحلة الحالية والتطور الذى شهده قطاع الزراعة، وكذلك احتياجات أعضاء النقابة لتزايد أعدادهم سنويا، وخاصة أصحاب المعاشات، وطالبت الحكومة باعتماد تلك التعديلات، وإرسالها لمجلس النواب، لتتمكن النقابة من تحسين مواردها ودخولها، لتغطية احتياجاتها، وسداد متأخرات المعاشات لأعضائها.

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