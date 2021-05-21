نقيب البيطريين: وقف إطلاق النار فى غزة يثبت أن قضية فلسطين أحد ثوابت السياسة المصرية

كتبت آية دعبس

ثمنت الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، الجهود المصرية الدؤوبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف العدوان الإسرائيلى الذى شهدته الأراضى الفلسطينية مؤخرا، ودعم حق الأشقاء الفلسطينين فى أراضيهم، والتى أسفرت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل فى قطاع غزة، بداية من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة 21 مايو 2021.

وقال سليم، فى تصريحات لليوم السابع،: إن الأزمات تُظهر الدول المحورية والمؤثرة، وجاءت مصر فى تلك الأزمة لتؤكد أنها لا تتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية كأحد ثوابت السياسة المصرية، إنطلاقا من دورها الريادى فى المنطقة، حيث سارعت بإطلاق مبادرات لوقف تصعيد الاعتداءات بقطاع غزة، ووقف إطلاق النار، ومبادرة تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وكذلك فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن النجاح الذى حققته المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة، يضع مصر ضمن مصاف الدول الكُبرى، فى ظل التأييد العالمى الكبير الذى جاء كرد فعل لدخول المبادرة حيز التنفيذ، مؤكدا على استمرار دعم النقابة وكافة الأطباء البيطريين لجهود القيادة السياسية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى.