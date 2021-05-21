مشوار الساعة بقى 10 دقائق.. 8 محاور مرورية مهمة صنعت فارقا فى حياة الشراقوة

الشرقية - إيمان مهنى

بدل الساعة بقت 10 دقائق.. هكذا أصبحت الحالة المرورية بالزقازيق فى الشرقية، بعد فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء كبارى، قضت على مشكلة الزحام والتكدس، والمشوار الذي كان يستغرق ساعة أصبح أقل من 10 دقائق .

وأجرى اليوم السابع جولة مرورية على المحاور الجديدة، بصحبة المحاسب نبيل فاروق رئيس مدينة الزقازيق، وبدأنا من كوبري شرويدة، الذي أوضح أنه يربط منطقة الجامعة والقادم من مراكز ميت غمر والقنايات وديرب نجم والقومية إلى منطقتى الأحرار وطريق شرويدة في دقائق، منها لأول منيا القمح ثم الطريق الإقليمي، كما تمت توسعة الطرق الرابطة بهم وعمل حارت مرورية، كذلك ربطة بطريق أسفل بعد نزلة الكوبري اتجاه طريق منيا القمح، وإنشاء " U- tern " دوران للخلف بعيداً عن نزلة الكوبري لتسهيل الحركة المرورية، والحفاظ على أرواح المواطنين وفك الازدحام المروري قبل مدخل المدينة من جهة الكوبري .

وبالمرور على طريق محور أبوحاكم، فتم رصفه وتغطيته بطول 600 م بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويعد أحدث المحاور الجاري العمل فيها، وأوضح نبيل فاروق: "إننا بدأنا بنقل مجمع مواقف أبوحسين إلى منطقة أول طريق أبوحاكم بذلك خفضنا التكدس المروري للسيارات، وإعادة رصف ورفع كفاءة شارع الشهيد طيار الرابط بين طريق الأحرار، وشارع المعهد الديني (المرحلة الثانية) بطول 700 متر وبتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف المرحلة الأولى بطول 1.2 كم وبتكلفة مالية 6 ملايين و900 ألف جنيه .

وأشار فاروق إلى أنه جار فتح محاور مرورى جديد لاستكمال المنظومة المرورية، مما يساهم فى فك الاختناقات والتكدسات داخل المدينة، وهى طريق العشة الذى يربط بين طريق كفر أبو حسين وصولاً لشارع الشهيد الطيار بطول 1.2 كم وبتكلفة ماليه 6 ملايين و900 ألف جنيه، وكذلك طريق ترعة الرملية بطول 1 كم وعرض 20 متر والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق بتكلفة مالية بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط امتداد طريق السلام / شيبة وصولاً لموقف المنصورة بمدينة الزقازيق.

كما أنه جار أعمال إنشاء نفق عرابى بتكلفة 130 مليون جنيه، والذى سيربط شرق الزقازيق من ناحية شارع فاروق بغربها من ناحية ميدان عرابى، وفك الاختناقات بكوبرى الممر الذى يعد اكثر مناطق ازدحام لعدم استيعاب الكثافة المرورية لضيق مساحته.

وأيضا ساهم كوبرى الصدر بتكلفة 170 مليون جنيه، لربط مراكز الشمال القادمة من ناحية الزراعة بمراكز الجنوب وطريق القاهرة فى أقل 5 دقائق عبر شارعى الزراعة والأحرار، بدلا من السابق واضطرار دخول المدينة للمرور من نفق أبو الريش.



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8-محاور-مرورية-مهمة-صنعت-فارقا-فى-حياة-الشراقوة-(5)



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