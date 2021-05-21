اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 07:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ما هو جهاز قياس درجة رطوبة التربة ؟

الجمعة، 21 مايو 2021 05:00 ص
ما هو جهاز قياس درجة رطوبة التربة ؟ جهاز قياس درجة رطوبة التربة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تردد فى الفترات الأخيرة الحديث عن جهاز لقياس رطوبة التربة تم تصنيعه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى، يقوم بتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى إحتياجها للرى من عدمه، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على جهاز قياس الرطوبة..
 

1- يتم استخدامه عبر تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع.

 

2- يمكن تشغيل ماكينة الرى عن بُعد بإستخدام نفس التطبيق بناءاً على قراءات مقياس الرطوبة .

 

3- يُمكن المزارع من إتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى .

 

4- يوفر الجهد على المزارع ويمكنه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم .

 

5- يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة .


الرى

الاراضى

الرى الحديث

انظمة الرى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى تتعاقد على إنتاج 3500 جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:42 ص

10 معلومات لا تعرفها عن آلية مراقبة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الرى عن بعد

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:00 ص

الرى تطور آلية جديدة لمراقبة رطوبة التربة وتشغيل الماكينة بـ "الموبايل"

الجمعة، 05 مارس 2021 09:44 ص

تدريب المزارعين على استخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة

الإثنين، 01 مارس 2021 08:20 م

تعرف على تفاصيل جهاز قياس رطوبة التربة لترشيد استهلاك المياه

الأحد، 07 فبراير 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة