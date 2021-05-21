ما هو جهاز قياس درجة رطوبة التربة ؟

كتبت أسماء نصار

تردد فى الفترات الأخيرة الحديث عن جهاز لقياس رطوبة التربة تم تصنيعه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى، يقوم بتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى إحتياجها للرى من عدمه، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

وفى التقرير التالى نتعرف على جهاز قياس الرطوبة..



1- يتم استخدامه عبر تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع.

2- يمكن تشغيل ماكينة الرى عن بُعد بإستخدام نفس التطبيق بناءاً على قراءات مقياس الرطوبة .

3- يُمكن المزارع من إتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى .

4- يوفر الجهد على المزارع ويمكنه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم .

5- يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة .