قتلوه علشان الأجرة.. تفاصيل مقتل شاب على يد سائق وشقيقه بالحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل شاب على يد سائق "توك توك" وشقيقه، بالحوامدية، بسبب خلاف على أجرة التوصيل.

وتبين من خلال التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين سائق "توك توك" وراكب كان يستقل "التوك توك" معه بسبب الخلاف على أجرة.

وتابعت التحقيقات أن سائق الـ"توك توك" وشقيقة قتلا الراكب بعد تسديد عدة طعنات له، أثناء المشاجرة، وتركوه غارقًا فى دمائه وفرّا هاربين.

وكشفت المناظرة أن المجنى عليه شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يرتدى ملابسه كاملة ومصاب بعدة طعنات نافذة أسفرت عن وفاته، وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بقرية العزبة الشرقية فى الحوامدية.

وتمكن الرائد أحمد البدوي، معاون مباحث الحوامدية من القبض على المتهمين، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.