فلسطينيون يشكرون الرئيس السيسى ويشيدون بدور مصر

رفح /أ ش أ/

أعرب عدد من الفلسطينيين والمرافقين للجرحى والمصابين القادمين لتلقى العلاج فى مصر عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار الفلسطينيون، أثناء وصولهم إلى الجانب المصري- فى تصريحات صحفية- إلى تقديرهم للدور المصرى الكبير الداعم للشعب الفلسطيني، منوهين إلى تدخل القيادة السياسية لوقف إطلاق النار حرصا على الشعب الفلسطينى، واستمرار الدعم المصرى الشقيق الأكبر لكل العرب بالتضامن الكامل مع الفلسطينيين، وافتتاح معبر رفح البرى لاستقبال الجرحى والمصابين وتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية، إلى جانب إدخال المساعدات من مختلف الأنواع إلى قطاع غزة.

وقالوا إن هذا الدور والدعم ليس غريبا على مصر الشقيق الأكبر لكل العرب، وأن هذا هو قدرها الذى جعلها المدافع الأول عن حقوق الفلسطينيين والعمل على صيانتها على مدى أكثر من 7 عقود تحمل فيها الكثير من الألم والمعاناة من أجل قضيتهم.

كما قدموا الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة المصرية التى سخرت كافة جهودها من أجل خدمتهم والعمل على راحتهم، وإلى الشعب المصرى الشقيق وكافة المنظمات والفئات الذين استنهضوا كل ما فى وسعهم من أجل دعم الشعب الفلسطينى وتوفير كافة احتياجاته ومطالبه.