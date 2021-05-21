اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطينيون يشكرون الرئيس السيسى ويشيدون بدور مصر

الجمعة، 21 مايو 2021 09:34 م
فلسطينيون يشكرون الرئيس السيسى ويشيدون بدور مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
رفح /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب عدد من الفلسطينيين والمرافقين للجرحى والمصابين القادمين لتلقى العلاج فى مصر عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار الفلسطينيون، أثناء وصولهم إلى الجانب المصري- فى تصريحات صحفية- إلى تقديرهم للدور المصرى الكبير الداعم للشعب الفلسطيني، منوهين إلى تدخل القيادة السياسية لوقف إطلاق النار حرصا على الشعب الفلسطينى، واستمرار الدعم المصرى الشقيق الأكبر لكل العرب بالتضامن الكامل مع الفلسطينيين، وافتتاح معبر رفح البرى لاستقبال الجرحى والمصابين وتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية، إلى جانب إدخال المساعدات من مختلف الأنواع إلى قطاع غزة.

وقالوا إن هذا الدور والدعم ليس غريبا على مصر الشقيق الأكبر لكل العرب، وأن هذا هو قدرها الذى جعلها المدافع الأول عن حقوق الفلسطينيين والعمل على صيانتها على مدى أكثر من 7 عقود تحمل فيها الكثير من الألم والمعاناة من أجل قضيتهم.

كما قدموا الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة المصرية التى سخرت كافة جهودها من أجل خدمتهم والعمل على راحتهم، وإلى الشعب المصرى الشقيق وكافة المنظمات والفئات الذين استنهضوا كل ما فى وسعهم من أجل دعم الشعب الفلسطينى وتوفير كافة احتياجاته ومطالبه.

 


فلسطين

الرئيس السيسى

مصر

أخبار مصر

القدس

غزة

القضية الفلسطينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجیة الكویتیة: الجهود المصرية فى اتفاق التهدئة بغزة حقنت دماء الفلسطينيين

الجمعة، 21 مايو 2021 09:13 م

السعودية تثمن الجهود المصرية فى إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 08:56 م

قافلة مساعدات طبية إلى غزة بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب..أهالى القطاع يشكرون الرئيس السيسي علي مبادرته لإعادة الإعمار والمساعدات.. والتنسيقية تثمن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ودعم القضية الفلسطينية.. صور

الجمعة، 21 مايو 2021 05:04 م

الرئاسة الفلسطينية تشيد بالجهود المصرية وترحب بوقف إطلاق النار في غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة