ضبط شخص يبيع أدوية لعلاج أعراض كورونا ممنوع تداوله بالصيدليات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة وتداول الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة جمركيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى للجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) بعرض كمية من عقار طبى يتم استخدامه فى علاج بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا للبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته عدد (35) عبوة من العقار الطبى المشار إليه مختلفة التركيزات وممنوع تداولـه إلا من خلال الصيدليات المصرح لها بموجب روشته طبية.. وقدرت قيمتها بـ (150 ألف جنيه) خلاف الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات إعترف بحيازته لها بقصد الإتجار ، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، جارى تكثيف الجهود لتحديده وضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.