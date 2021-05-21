سقوط صاحب مخبز استولى على 13 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (4 طن"لحوم مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (1٫4 طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (17٫04 طن "مخللات") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15 طن "سكر حر" معبأ داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على (13٫258٫818 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط (1٫5 طن "سكر تموينى"- 360 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية) بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، وضبط (28 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للأعلاف الحيوانية - بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن "أسمدة زراعية") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الغربية، وضبط (13465 وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت") محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الخردوات- بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.