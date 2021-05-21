تقديم أكثر من 42 خدمة إلكترونية بمصر الجديدة من خلال الموبايل.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس حسن موافى، رئيس حى مصر الجديدة، أن الحى أتاح خدمات الكترونية عديدة من خلال أبلكيشن موبايل، ويمكن حجز من خلاله موعد الحضور للحى وحجز الدور حتى لا ينتظر بالمركز التكنولوجى، بالإضافة إلى الاستعلام عن أي طلب أو خدمة أو أي أوراق ومستندات خاصة بالخدمة.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تفعيل أكثر من 42 خدمة الكترونية بالحى منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحى.

وأضاف موافى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكترونى موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذى القرار الاطلاع على التقارير التى توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.