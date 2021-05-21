تعرف على أعمال التطوير الجارية بمدينة الأمل شرق القاهرة

كتب محمود راغب

تشهد مدينة الأمل " عزبة الهجانة سابق"، للتابعة لحى شرق مدينة نصر بالقاهرة، أعمال تطوير منها رفع كفاءة الطرق وتسيير الحركة المرورية ، كما تشهد أعمال التوسعات لإقامة محور شينزو آبى المار يالمنطقة، كذلك رفع كفاءة البنية التحتية ، وطلاء واجهات المباني، وتركيب إنترلوك للشوارع الداخلية وتركيب بلدورات للأرصفة .

كما تم إنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية، خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محال جديدة للباعة الجائلين وإنشاء حديقة وقسم شرطة ومدرسة جديد.

كما يتم توسعة المحور المار بالمدينة ليشمل 6 حارات مرورية، حيث يتم إزالة 137 عقارا ونقل ألف أسرة إلى وحدات مجهزة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، وتم نقل 1200 أسرة فى المرحلة الأولى، حيث تم نقل الأسر من أسفل خطوط الضغط العالى التي تهدد حياة المواطنين.

يذكر أن مشروع تنفيذ محور شينزو آبى يعد أهم المحاور بمدينة نصر، حيث يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.