اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في عدة محافظات أردنية

الجمعة، 21 مايو 2021 01:42 م
انقطاع واسع للتيار الكهربائي في عدة محافظات أردنية شبكات الكهرباء
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، انقطاع للتيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة، جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة المملكة الحكومية في الأردن.
 
وأشارت الحكومة إلى أنها "تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي". 
 
وتشهد عدة مناطق في الأردن انقطاعا في التيار الكهربائي، وفق ما أكدت عدة مصادر صحفية، مشيرة إلى خلل في المزود الرئيسي للكهرباء، دون أن يُحدد سببا واضحا للخلل. 
 
مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله تحدث عن "انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمّان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية".
 

شبكات الكهرباء

انقطاع الكهرباء في الاردن

الاردن

انقطاع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة