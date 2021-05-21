انقطاع واسع للتيار الكهربائي في عدة محافظات أردنية

وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، انقطاع للتيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة، جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة المملكة الحكومية في الأردن.

وأشارت الحكومة إلى أنها "تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي".

وتشهد عدة مناطق في الأردن انقطاعا في التيار الكهربائي، وفق ما أكدت عدة مصادر صحفية، مشيرة إلى خلل في المزود الرئيسي للكهرباء، دون أن يُحدد سببا واضحا للخلل.

مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله تحدث عن "انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمّان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية".