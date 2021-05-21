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البيت الأبيض: تنسيقنا مع الرئيس السيسى كان جزءا أساسيا من جهود إنهاء الصراع بغزة

الجمعة، 21 مايو 2021 08:45 م
البيت الأبيض: تنسيقنا مع الرئيس السيسى كان جزءا أساسيا من جهود إنهاء الصراع بغزة جين بساكي ‏متحدثة البيت الأبيض
كتب وكالات

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قالت جين بساكى، ‏متحدثة البيت الأبيض، إن تنسيقنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى كان جزءا أساسيا من جهود إنهاء الصراع، وكان هدف الرئيس منذ البداية إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وما حققه الرئيس سابقة تاريخية بالنظر إلى عدد الضحايا فى عام 2014.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى كلمة للصحفيين، أن وقف الحرب بدأ بعيد المنال مع إطلاق آلاف الصواريخ على تل أبيب وإسرائيل كانت تستعد لغزو برى، متابعة: لدينا تأكيدات قوية من الأطراف المعنية بأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار فى غزة .

وأكدت أن يجب المضى قدما على جبهتين هما دعم أمن إسرائيل وإعادة إعمار غزة من خلال جهود الأمم المتحدة وهدف الرئيس بايدن كان إنهاء الصراع فى غزة فى أسرع وقت ممكن.

يذكر أن أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئوليين المصريين على قيامهم بدور كبير فى إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار بغزة.


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الصراع الفلسطيني الاسرائيلى

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القدس

الشيخ جراح

اليوم السابع بلس

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