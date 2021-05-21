افتتاح 5 مساجد بدمنهور وكفر الدوار وايتاى البارود وشبراخيت بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيداً بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد .

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 5 مساجد جديدة اليوم بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاى البارود وشبراخيت بتكلفه إجمالية بلغت 6 مليون و732 ألف جنيه وهم :-

* مسجد هليل بقرية هليل مركز دمنهور والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 307 م بإشراف وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

* مسجد يسرى الغربى بقرية العرقوب مركز كفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 340 م بإشراف وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية مليون و 572 ألف جنيه.

* مسجد الكبير بقرية جعيف مركز إيتاى البارود و المقام بالجهود الذاتية على مساحة 340 م بإشراف وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

* مسجد سيد أحمد العسكرى بقرية سيد العسكرى مركز شبراخيت والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 205 م بإشراف وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية مليون و 260 ألف جنيه.

* مسجد الشيمى بقرية كفر عثمان مركز شبراخيت والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 600 م بإشراف وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه .

و تناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "كف الأذى عن الناس صدقة" وأن الشريعة الإسلامية جعلت كف الأذى عن الناس معروفا وإحسانا وصدقة، والمتأمل للشريعة يجد أنها أمرت بكف كل اذى يضر الناس ومن ذلك اذى الطريق من مضايقة المارة أو مخالفة قواعد المرور أو إلقاء المخلفات فى الطرق.

هذا وقد تم بجميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد اماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة .

وأشار محافظ البحيرة إلى انه تم خلال عامين إفتتاح 222 مسجد تجاوزت تكلفتها 380 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية .



أحد المساجد



جانب من الافتتاح