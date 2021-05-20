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وفاء عجيب .. حمام يتجمع فى مكان صاحبه جلوس رغم رحيله منذ عام.. فيديو لايف وصور

الخميس، 20 مايو 2021 04:03 م
وفاء عجيب .. حمام يتجمع فى مكان صاحبه جلوس رغم رحيله منذ عام.. فيديو لايف وصور تجمع الحمام
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم، الخميس، من ميدان الشهداء، الذى  يشهد ظاهرة تجمع مئات الحمام على الرغم من رحيل صاحب الفكرة منذ ما يقرب من عام. 
 
يشهد ميدان الشهداء "حديقة المسلة"، المواجه للديوان العام لمحافظة بورسعيد بشارع 23 يوليو فى نطاق حى الشرق، تجمع لآلاف الحمام على الرغم من رحيل إبراهيم الجباس - صاحب فكرة تجميع الحمام بكافة أنواعه فى ميدان الشهداء، وبالتزامن مع ذكرى ميلاده والتي كان يحتفل بها العام الماضي. 
 
 
ويتجمع الحمام وفاء لصاحبه الذى أكد خلال حياته أنه يتمنى أن تكون هذه الظاهرة صدقة جارية له بعد مماته، والتى بالفعل أصبحت كذلك بل وبات الميدان مزاراً سياحياً لأهالي بورسعيد والمحافظات الأخرى. 
 
 
يذكر أن الحمام يتجمع بكافة ألوانه وأنواعه، يومياً بميدان الشهداء وتزايد الأعداء فى الفترات بعد الفجر وقبل غروب الشمس لتصل إلى الآلاف. 
 
الأطفال يلعبون مع الحمام
الأطفال يلعبون مع الحمام

الحمام أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد
الحمام أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد

الحنان والأطفال بالميدان
الحنان والأطفال بالميدان

تجمع الحمام
تجمع الحمام

ميدان الشهداء بورسعيد
ميدان الشهداء بورسعيد

 


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