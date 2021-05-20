وفاء عجيب .. حمام يتجمع فى مكان صاحبه جلوس رغم رحيله منذ عام.. فيديو لايف وصور

يشهد ميدان الشهداء "حديقة المسلة"، المواجه للديوان العام لمحافظة بورسعيد بشارع 23 يوليو فى نطاق حى الشرق، تجمع لآلاف الحمام على الرغم من رحيل إبراهيم الجباس - صاحب فكرة تجميع الحمام بكافة أنواعه فى ميدان الشهداء، وبالتزامن مع ذكرى ميلاده والتي كان يحتفل بها العام الماضي.

ويتجمع الحمام وفاء لصاحبه الذى أكد خلال حياته أنه يتمنى أن تكون هذه الظاهرة صدقة جارية له بعد مماته، والتى بالفعل أصبحت كذلك بل وبات الميدان مزاراً سياحياً لأهالي بورسعيد والمحافظات الأخرى.

يذكر أن الحمام يتجمع بكافة ألوانه وأنواعه، يومياً بميدان الشهداء وتزايد الأعداء فى الفترات بعد الفجر وقبل غروب الشمس لتصل إلى الآلاف.