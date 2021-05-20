"نظافة القاهرة": بنرفع 18 ألف طن قمامة يوميا.. ولو رفعنا إيدنا يوم محدش هيعرف يمشى

كتبت نورا فخرى

أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قيام الهيئة برفع نحو 18 ألف طن يوميا من القمامة بخلاف رفع أعمال "الردش" ، قائلاً : بندخل الحواري والأزقة، ولو الهيئة رفعت إيدها يوم واحد محدش هيقدر يمشي في شوارع القاهرة .. مش بقول كدة لشيء إلا لكي ارد حق العاملين .. لأني معاهم في الشارع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، ورئيس هيئة نظافة القاهرة.

وأضاف الشرشابي، أن الهيئة يخصص لها نحو 1.7 مليار جنية لكنها تستحق زيادة هذه المخصصات، حيث تُعنى بمهام متعددة تتمثل في "النظافة والتجميل والإنارة"، حيث تقوم منذ عامين بمهام الـ4 شركات الأجنبية التي كانت تعمل سابقا وانتهي التعاقد معها، وبينما كان يخصص لهذه الشركات 600 مليون جنيه، يخصص لبند النظافة في مخصصات الهيئة 510 مليون جنيه.

وتابع الشرشابي، " مع ذلك فأننا نبذل كافة الجهد في ضوء المخصصات المتوفرة لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز، واقسم بالله العظيم أننا نعمل علي الترشيد ولا نهدر المال العام، فنعمل بالامكانيات المتوفرة لدينا ونستغلها بالقدر الكامل.

من جانبه أكد النائب محمد السيد الحسيني، وكيل اللجنة، أهمية المتابعة، لأن عدم القيام بها يشكل شكل من أشكال إهدار المال العام، متسألا : " أعمدة الإنارة ، حد يقولي بتدفع كام لوزارة الكهرباء، معنديش رقم .. طيب ومين قال 22 ألف عمود شغالين ؟